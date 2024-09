Autoridades visitan a 12 mil 200 personas a través del Plan de Prevenión dirigido a Madres de Familia

En cumplimiento del Plan de Prevención Dirigido a las Madres de Familias, miembros de la Policía Nacional y otras instituciones visitaron en sus casas a 12 mil 225 protagonistas en los 153 municipios del país, entre el jueves 12 y el miércoles 18 de septiembre.

El comisionado general Jaime Antonio Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, informó este jueves que en la semana, las autoridades efectuaron asambleas en las comunidades con la participación de 10 mil 454 personas y conversatorios con 3 mil 547 asistentes.

Durante los encuentros, las autoridades instaron a fortalecer la conciencia personal y colectiva que permita cuidar de la vida de las mujeres.

Expresaron que debemos estudiar nuestras propias formas culturales y de convivencia en hogares, familias, comunidades y vecindarios, desarrollando la capacidad de reconocer los signos y señales de alerta sobre los riesgos en la vida.

También instaron a los protagonistas a denunciar situaciones de violencia y acompañar de manera solidaria a mujeres y familia en situaciones de violencia.

Por su parte, los Bomberos Unidos realizaron 10 mil 579 inspecciones en casas de habitación de las madres de familia y brindaron 10 mil 897 recomendaciones sobre medidas de seguridad en los hogares.

Entre los consejos brindados están, no tocar con las manos mojadas aparatos que se encuentren conectados a la corriente eléctrica, no dejar la plancha caliente sobre la ropa y desconectarla si no está en uso.

También aconsejaron no dejar objetos pequeños como pelotas, carritos, que puedan ocasionar caídas de personas y lesiones.

Por otro lado, el miércoles se inauguró la Segunda Comisaría de la Mujer, la número 356, en la unidad policial de San Juan de Río Coco, en el departamento de Madriz.

Así mismo, este jueves fue inaugurada la Segunda Comisaría de la Mujer, número 355 en la Unidad Policial del municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, para dar atención a 56 mil protagonistas.