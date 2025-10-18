Autoridades mantienen monitoreo del sistema de vaguada que se desplaza entre el noroeste del mar caribe nicaragüense

FUERZA NAVAL

DISTRITO NAVAL CARIBE





NOTA INFORMATIVA N° 062/2025



SEGUIMIENTO A FENÓMENO METEOROLÓGICO



El Ejército de Nicaragua consecuente con el lema de que “Somos el Pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”, a través del Distrito Naval Caribe, en el marco de las leyes y misiones establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, informa que, se mantiene monitoreando el sistema de vaguada que se desplaza entre el noroeste del mar caribe nicaragüense, generando vientos de 17 nudos (25 a 35 km/h) y olas de 1 a 2 metros de altura, acompañados con lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, causando una visibilidad reducida a partir del día 17/10/25 al 20/10/25, en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.



Se recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca, tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro; y a los propietarios de embarcaciones y de transporte lacustre y fluvial cumplir con las medidas de seguridad durante navegaciones por los ríos y lagunas, debido a que aumentarán su caudal y traerán escombros de árboles y otros objetos, esto con el fin de evitar hechos que lamentar.



En cumplimiento de las misiones y tareas: “Todo por la Patria”.



En defensa de la Patria y la Institución: ¡Firmeza y Cohesión!



Dado en el Estado Mayor del Distrito Naval Caribe, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.

DISTRITO NAVAL CARIBE

EJÉRCITO DE NICARAGUA