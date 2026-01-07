Arranca matrículas 2026 en Centros Tecnológicos del país

Este martes, inició el proceso de matrículas 2026 en los distintos centros técnicos que existen a nivel nacional. La meta es matricular cerca de 50 mil estudiantes que se formarán en cualquiera de las 79 carreras técnicas que se ofertan de manera gratuita.

Inician matrículas 2026 en centros técnicos gratis

En el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho “No Volverá el Pasado”, en Managua, cientos de jóvenes llegaron para cumplir sus metas de convertirse en un profesional técnico.

Mientras tanto, en el Centro Tecnológico Bidkart Muñoz de la ciudad de Granada, con mucho compromiso y orden, los estudiantes acudieron a matricularse.

Todos los estudiantes llegan con grandes expectativas y sueños de superación, en un ambiente lleno de energía, esperanza y ganas de aprender.

