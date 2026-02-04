Anuncian Mega Feria de Salud pediátrica en Granada

Del 5 al 7 de febrero se realizará la Mega Feria de Salud Pediátrica en Granada, donde serán atendidos más de 2 mil niñ@s que viven en los barrios y comunidades de ese departamento del país.

En la jornada participarán 80 especialistas en salud infantil, quienes brindarán atención a pacientes con enfermedades respiratorias, pacientes del corazón, pulmones, estómago y sistema nervioso, además realizarán valoraciones y cirugías pediátricas.

Esta Mega Feria departamental se hará simultáneamente en los hospitales Monte Carmelo en Nandaime, Tepeyac en Diriomo y Amistad Japón Nicaragua en Granada.