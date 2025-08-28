Antes de Navidad llegarán a Nicaragua 600 nuevos buses y equipos para bomberos

Este jueves, la Copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo informó de la llegada al país de 600 nuevas unidades de autobuses procedentes de la República Popular de China, antes de navidad, para fortalecer el transporte en los distintos municipios.

Nicaragua recibe 600 autobuses de China antes de Navidad

Durante su comunicación cotidiana con las familias nicaragüenses, la Compañera Rosario dijo que son “600 unidades de autobuses, camiones para basura, camiones volquetes para construcción, todo esto desde la República Popular China. Y estarán llegando a nuestro país antes de Navidad, para celebrar en grande las fiestas de diciembre, las fiestas del nacimiento del Niño Jesús”.

La Copresidenta expresó que mañana se firma el convenio con Yutong, empresa de la República Popular China.

También anunció la firma de un programa de crédito con el Gobierno de Bielorrusia para adquirir 50 camiones para bomberos. “Esos camiones llegarán desde Belarús, país amigo, un programa de crédito que el Gobierno de Belarús ha otorgado al Gobierno de Nicaragua”.

Agregó que “la empresa se llama Poshnab y ha firmado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Ministerio del Interior para ir adelante, atendiendo y equipando a los bomberos que son tan demandados en los programas de seguridad ciudadana de las familias de toda nuestra Nicaragua”.

