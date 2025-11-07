Alcaldías de Nicaragua encienden la navidad con iluminación de más de 600 espacios públicos

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de las Alcaldías, inició la temporada festiva con la instalación de luces y decoraciones alusivas a la época navideña en todo el país.

Esta iniciativa forma parte de la primera etapa del Plan de Iluminación Decembrina de las Alcaldías.

Hasta el momento se ha logrado iluminar más de 600 espacios públicos en los 153 municipios de Nicaragua, incluyendo plazas y parques, mercados y bulevares, y las entradas principales a los municipios.

Las decoraciones buscan destacar el ambiente festivo, de unidad familiar y de celebración en los espacios comunes para las familias nicaragüenses.