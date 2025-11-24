Alcaldía inician semana con entrega de 86 viviendas y más de 150 calles en todo el país

El Gobierno de Nicaragua, a través de las alcaldías municipales, intensificará esta semana la entrega de proyectos de desarrollo social e infraestructura en todo el territorio nacional, informó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

El plan de obras destaca la entrega de 86 viviendas en diversos municipios y la finalización de 156 calles entre adoquinadas, asfaltadas, de concreto y macadán, así como el mejoramiento de 56 kilómetros de caminos productivos.

Asimismo, se inaugurarán 13 parques, parques acuáticos y plazas (nuevos, rehabilitados y mejorados), y ocho estadios, campos deportivos y canchas nuevas o mejoradas en unos 15 municipios.

En otro orden, se entregarán 15 puestos de salud comunitarios en municipios como Comalapa, El Realejo y Granada.

Además, se inaugurarán Centros de Desarrollo Infantil y casas maternas en Belén y Muelle de los Bueyes.

Entre los municipios beneficiados con estas entregas se encuentran Acoyapa, Mateare, Chichigalpa, Ticuantepe, San Nicolás, Nagarote, El Jicaral, El Sauce, San Isidro y Santa María de Pantasma.

La agenda también incluye la entrega de escuelas de oficios, museos, y proyectos de sistemas de agua nuevos y mejorados.

