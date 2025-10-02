ALBA-TCP condena el terrorismo de estado israelí contra la Flotilla Global Sumud

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitió una enérgica condena ante la agresión perpetrada por las fuerzas de ocupación israelíes contra la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales.

ALBA-TCP condena ataque israelí contra Flotilla por Gaza

La ALBA-TCP calificó este acto como terrorismo de Estado, piratería moderna y una flagrante violación del Derecho Internacional.

La Alianza denunció que el régimen sionista exhibió nuevamente su naturaleza criminal al utilizar maniobras de hostigamiento, cañones de agua y drones para cortar las comunicaciones.

Asimismo, interceptó y detuvo ilegalmente a los tripulantes de una expedición civil y pacífica.

El único propósito de esta expedición era romper el bloqueo genocida impuesto a la Franja de Gaza y llevar asistencia humanitaria a un pueblo que padece de hambre, enfermedad y asedio militar.

La ALBA-TCP señaló que este ataque es la continuación sistemática de una política de exterminio y ocupación que afecta a Palestina por más de siete décadas.

La Alianza Bolivariana advirtió que la inacción ante estos «actos de barbarie» compromete la credibilidad de las instituciones globales.

Por ello, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para denunciar categóricamente esta agresión y exigir la liberación inmediata de los tripulantes de la Flotilla.

Finalmente, ALBA-TCP reiteró su solidaridad inquebrantable con el heroico pueblo palestino, con las víctimas del cerco inhumano, y con los integrantes de la Flotilla que han arriesgado su vida.

La Alianza concluyó su pronunciamiento abogando «Por una Palestina libre, soberana e independiente.»



