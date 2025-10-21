Acto Nacional de Apertura de cosecha cafetalera será el próximo sábado en Matagalpa

Este sábado 25 de octubre se realizará el acto nacional de Apertura de la Cosecha Cafetalera del ciclo productivo 2025-2026 en Waswalí-Matagalpa, anunció la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua.

“También en esta mañana hemos circulado la invitación que nos hace llegar el Ejército de Nicaragua, nuestro Ejército, para el Acto Nacional de Apertura de la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2025-2026″, detalló.

La actividad se realizará en las instalaciones de la Jefatura y Estado Mayor Comandante Cristóbal Vanegas Gaitán, el Sexto Comando Militar Regional en Waswalí-Matagalpa, donde participarán, además, productores, autoridades locales y siempre trabajando juntos en defensa de la patria.

