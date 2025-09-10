Abren inscripciones para Concurso de Artes Visuales con dos premios de más de 29 mil córdobas

La Cinemateca Nacional y la Secretaría de Economía Creativa anunciaron la apertura de inscripciones para el Concurso de Artes visuales “Imágenes de mi Nicaragua”.

Gabriela Castan, de Cinemateca Nacional, y Fenia Rodríguez, de la Secretaría de Economía Creativa, invitaron a participar en esta iniciativa que busca destacar la identidad cultural, tradiciones y el talento artístico del país.

Fenia detalló que la convocatoria estará abierta del 21 de septiembre hasta el 3 de Octubre y los interesados podrán participar en dos categorías: una Expo Galería o en un corto documental.

Las temáticas incluyen Naturaleza, Autorretrato, Religión y Deportes, ofreciendo un espacio para expresar creatividad y raíces culturales.

Los interesados en participar deben ser mayores de 16 años y pueden enviar sus documentos al correo electrónico expofoto@gmail.com.

Todos los inscritos recibirán asesoría y talleres especializados y por participante podrán enviar de una a cinco fotografías.

Las obras deben respetar los derechos de la niñez, la familia, la mujer y el medio ambiente.

Los dos ganadores tendrán como recompensa 29 mil 280 córdobas, los que serán otorgados por la República Popular de China, en la categoría correspondiente y habrá menciones especiales en ambas categorías.

Las fotografías seleccionadas formarán parte de ExpoFoto Nicaragua 2025, dentro de la plataforma Nicaragua Diseña y los cortos documentales ganadores se proyectarán en la Sala Pilar Aguirre de la Cinemateca Nacional.

Concurso de Artes Visuales: ¡Destaca tu Talento Nicaragüense!



