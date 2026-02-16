Abren convocatoria para Segunda Edición del Concurso Mujeres Creativas

Del 10 al 22 de febrero estará abierta la convocatoria para la Segunda Edición del Concurso Nacional Mujeres Creativas, una plataforma que impulsa, visibiliza y fortalece el talento femenino en el país bajo el lema: “Creando, inspirando e innovando”.

Concurso Nacional Mujeres Creativas: Inspira e Innova

El certamen está dirigido a mujeres mayores de 18 años que lideren un emprendimiento con al menos un año de funcionamiento y que además generen empleo, informó el compañero Luis Meneses, del Ministerio de la Promoción de Emprendimientos.

En esta nueva edición se premiarán a tres grandes categorías tales como: Mujer Creativa y Cultural, Mujer Emprendedora y Líder Innovadora.

Cada categoría será premiada con 31 mil 100 córdobas y la fase de selección culminará con un evento de premiación programado para el viernes 6 de marzo.

La compañera Arelis Olivas, del Ministerio de la Mujer, destacó que esta iniciativa fortalece el liderazgo femenino dinamizando la economía creativa y reafirma el compromiso institucional de seguir abriendo espacios para que más mujeres transformen sus ideas en proyectos sostenibles.

