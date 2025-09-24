58 internos del Sistema de Penitenciario de Tipitapa reciben sus certificados de oratoria

En el Centro Penitenciario Jorge Navarro en el municipio de Tipitapa 58 internos de ellos, 2 mujeres, estudiantes de ingeniería y derecho, recibieron sus certificados del curso de oratoria, en cumplimiento del programa integral para su retorno a la sociedad.
El capitán Elías Torres, director de educación penal, dijo que los cursos de oratoria fueron impartidos por docentes de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
Elizabeth Vega, interna y estudiante de la Licenciatura de Derecho del Centro Penitenciario Integral de Mujeres, agradeció la oportunidad en descubrir y desarrollar su intelecto para reintegrarse a la sociedad desde otra perspectiva de vida.