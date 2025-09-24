58 internos del Sistema de Penitenciario de Tipitapa reciben sus certificados de oratoria

En el Centro Penitenciario Jorge Navarro en el municipio de Tipitapa 58 internos de ellos, 2 mujeres, estudiantes de ingeniería y derecho, recibieron sus certificados del curso de oratoria, en cumplimiento del programa integral para su retorno a la sociedad.

Internos de Tipitapa reciben certificados de oratoria

El capitán Elías Torres, director de educación penal, dijo que los cursos de oratoria fueron impartidos por docentes de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.

Elizabeth Vega, interna y estudiante de la Licenciatura de Derecho del Centro Penitenciario Integral de Mujeres, agradeció la oportunidad en descubrir y desarrollar su intelecto para reintegrarse a la sociedad desde otra perspectiva de vida.

