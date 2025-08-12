type here...
martes, agosto 12, 2025
21 mercados son rehabilitados para impulsar la economía local

Por Jhonny Martínez
El Gobierno Sandinista ha entregado durante el presente año, 21 mercados rehabilitados y mejorados en diversos municipios del país.

En Managua se han entregado 4 mercados rehabilitados y mejorados, 2 en El Rama, igualmente en San Marcos, Somotillo, Quezalguaque, Chinandega, Matagalpa, San Juan del Sur, y Ocotal

Además, en Chichigalpa, Jalapa, La Paz de Carazo, Pueblo Nuevo, San Juan de Río Coco, Telpaneca, Villanueva y San Francisco del Norte, indica una nota de prensa.

Las obras ejecutadas garantizan condiciones más dignas para los comerciantes y las familias nicaragüenses, fortaleciendo así la economía local y el modelo de protagonismo del pueblo presidente.


