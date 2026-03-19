152 mil familias serán atendidas por el MINSA durante la próxima semana

Entre el lunes 23 y el sábado 28 de marzo, el Ministerio de Salud brindará atención médica general y especializada a 151,787 familias de todo el país.

Las atenciones serán llevadas a l2 mil 184 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,439 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 79 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

