¿Por qué a unas les duela más que a otras?

El ciclo menstrual es más que manchas y cólicos, es un proceso natural y necesario en la vida de la mujer. El ciclo encierra secretos muy interesantes y a menudo desconocidos, incluso por las mujeres.

Lo bueno es que siempre podemos aprender y por suerte, llegaste al sitio web más leído de Nicaragua, donde te contamos algunas de las preguntas más frecuentes de las mujeres durante las visitas al ginecólogo.



1. ¿Hacer ejercicio durante la menstruación es beneficioso?

Siempre han existido dudas sobre si es bueno o no hacer deporte sobre la menstruación, sin embargo, la actividad física moderada puede ayudar a aliviar los cólicos y las reglas dolorosas. En resumen, el ejercicio resulta beneficioso.

La experta en ginecología explica que esto se debe principalmente a que las mujeres que hacen ejercicio de forma regular tienen un suelo pélvico, una pared abdominal y una faja lumbar mucho más fuerte y eso ayuda a que en el momento de la menstruación sientan menos molestias. «Los dolores de tipo pélvico, ya sean crónico o agudos, mejoran mucho cuando se realiza ejercicio físico», asevera la experta.

2. ¿Es la menstruación solo sangre?

La menstruación va más allá de ser solo sangre. Aunque el fluido es una parte muy visible, la menstruación es en realidad una mezcla de sangre, tejido uterino desprendido del endometrio y mucosidad cervical. Es un proceso biológico complejo que implica la renovación del revestimiento del útero, y cada mes, el cuerpo femenino se prepara para una posible implantación del óvulo fertilizado.

«La menstruación está formada principalmente de endometrio», nos cuenta la ginecóloga. «Cuando se produce la ovulación, el endometrio, que es la capa que recubre por dentro el útero, crece, se va acolchando y cuando no se produce fecundación del óvulo que se ha ovulado, esa capa se desprende en forma de sangre. Incluso muchas veces pasa que las mujeres se asustan porque no solo ven sangre, sino también un trozo de endometrio, pero deben saber que no pasa absolutamente nada».

3. ¿Se corta la regla en el agua?

En realidad, la menstruación no se detiene debido al agua, es uno de los múltiples mitos que giran en torno a la regla. Lo que realmente sucede es, una simple cuestión de presiones que nos hace tener la sensación de que se nos ha cortado.

“Sobre todo cuando nos sumergimos, tenemos la sensación de que se nos corta la regla, pero es una cuestión de presiones,» explica. «Lo que sucede es que la presión que ejerce el cuerpo para eliminar la sangre es menor a la que hay en la masa de agua en la que nos sumergimos».

4. ¿Por qué a algunas mujeres les duele más que a otras?

No hay una respuesta única para explicar por qué algunas mujeres experimentan dolores más intensos que otras. En gran medida, se debe a diferencias individuales en la respuesta del cuerpo a las hormonas y al proceso de contracción del útero para eliminar el revestimiento uterino.

«Esto es muy inherente a cómo funciona el cuerpo, hay mujeres que contraen el útero con mucha fuerza y otras mujeres que no», explica la experta. «En la adolescencia se contrae con mucha fuerza y por eso, muchas reglas son dolorosas».

5. Problemas de salud tras los ciclos irregulares

A veces, el sangrado durante la ovulación se confunde con la regla. El síndrome del ovario poliquístico, una de las causas principales de los ciclos irregulares, puede confundirse con un embarazo.

«El problema viene cuando menstruamos cada 15 días, pues nos podemos sufrir anemia, o cuando no nos baja la regla durante dos o tres meses de forma recurrente». Este último caso es la mayor causa de la irregularidad menstrual, el síndrome de ovario poliquístico, que, a pesar de su nombre, «no se acompaña de quiste en el ovario».

La menstruación es una parte natural y, a menudo, incómoda de la vida de las mujeres. A pesar de los estigmas y los tabúes que la rodean, es fundamental entender que es un proceso biológico normal y necesario.