Consejos de moda para tener una silueta estilizada

La moda no solo es una expresión de estilo, sino también una herramienta poderosa para resaltar la figura y crear una silueta más estilizada.

Si te preocupa tu apariencia para un evento cercano, en lugar de estresarte con estrictas dietas y regímenes de entrenamiento, considera algunos trucos de vestuario que pueden ayudarte a verte más delgada y sentirte más segura.

El poder de los colores oscuros y monocromáticos: Vestir en tonos oscuros, especialmente negro o azul marino, ayuda a crear una línea visual continua que estiliza la figura. Un look monocromático alarga la silueta al no haber cortes visuales que interrumpan la continuidad del cuerpo. No tienes que renunciar a los detalles; añade accesorios llamativos o juega con texturas para darle vida al conjunto.

Seleccionar prendas de tu talla: Lucir ropa demasiado ajustada o demasiado holgada puede tener el efecto contrario al deseado. Lo ideal es elegir prendas que se ajusten correctamente a tu cuerpo, ya que ropa bien ajustada realza tus proporciones naturales, mientras que una talla incorrecta puede agregar volumen innecesario.

Líneas verticales y escotes en ‘V’: Los estampados con líneas verticales son grandes aliados para parecer más alta y delgada. Asimismo, los escotes en forma de ‘V’ atraen la atención hacia el centro del cuerpo, creando un efecto visual que alarga el cuello y reduce el ancho de los hombros.

Jugar con las proporciones: Combinar prendas ajustadas con otras más sueltas puede equilibrar tu figura. Por ejemplo, si usas unos pantalones pitillo, combínalos con una blusa ligeramente holgada, o viceversa. Esto ayuda a destacar las partes del cuerpo que quieres resaltar y disimular las que prefieres mantener en segundo plano.

La clave para lucir más estilizada está en sentirte cómoda y segura con lo que llevas puesto. La confianza siempre será el mejor accesorio para cualquier look