¡Basta de cuentos! La «vagina perfecta» es la que vos tenés

¿Quién no ha escuchado alguna vez que la «vagina perfecta» tiene que ser chiquitita, rosadita y sin ninguna “imperfección”? Pues, ¡basta ya de esa fantasía! Aquí te vamos a contar la verdad que nadie te dice: ¡eso es puro cuento!

¿Y de dónde sale esa locura?

Resulta que, en algún momento, nos empezaron a vender la idea de que la vulva (sí, la vulva, porque la vagina es otra cosa) tenía que cumplir con ciertos estándares para ser «bonita». De ahí, a más de una se le ha cruzado por la cabeza hacerse una cirugía para «arreglarse». ¡Pura basura! La realidad es que no existe una «vagina perfecta», todas somos diferentes, y eso es lo que nos hace únicas y, por supuesto, ¡hermosas!

¡Vulvas para todos los gustos!

Olvidate de lo que te dicen los medios o el porno. Las vulvas vienen en todas las formas, colores y tamaños, y eso no es para menos. Algunas tienen los labios más grandes, otras más pequeños, unas son más oscuras, y otras más claras. ¡Y todo eso es completamente normal! Si alguna vez te has sentido rara porque no te ves como el «modelo estándar», recordá que tu cuerpo es tan único como vos, y eso es lo que realmente importa.

¿Quiénes son los culpables?

Parte de la culpa la tienen los medios y el porno, que solo muestran un tipo de vulva. Pero también están esos productos que te prometen «embellecerte» allá abajo, como si hiciera falta. ¡Dejá de gastar tu dinero en esas tonterías! Lo que importa es que te sientas cómoda con vos misma y no que te preocupés por encajar en un molde que no existe.

Lo que realmente vale

Lo que de verdad cuenta no es cómo te ves, sino cómo te sentís. La salud íntima es la clave: mantené una buena higiene, usá ropa cómoda y consultá al ginecólogo cuando sea necesario. No caigas en el mito de la «vagina perfecta». Lo perfecto es estar sana y disfrutar de la vida tal y como sos.

¡Basta de complejos!

El día que todas dejemos de compararnos con esos ideales imposibles será el día en que realmente empecemos a ser libres. Querete tal como sos, con todo y tus diferencias. No hay una sola forma de ser bella, ¡todas somos únicas y eso es lo que nos hace fabulosas!

La «vagina perfecta» no existe. Lo que sí existe es la diversidad, y esa es la verdadera belleza. ¡Dejá los complejos y empezá a disfrutar de tu cuerpo tal como es! ¡Así que a celebrar nuestra belleza sin filtros ni tonteras!