Mujer fue supuestamente estrangulada por su pareja en el barrio Oscar Turcios de Managua

La Policía Nacional investiga la muerte de Miriam del Carmen Mayorga Vallecillo, de 30 años, quien presuntamente fue estrangulada esta madrugada, por su cónyuge, conocido solo como “Kiko”, durante una discusión al calor de los tragos en las afueras de una casa ubicada en el barrio Oscar Turcios, en el Distrito Tres de Managua.

La señora Miriam Vallecillo Zambrana, dijo que Miriam del Carmen era su nieta de crianza, no vivía con ella en la casa, si no que llegaba a dormir de vez en cuando ya que era tomadora consuetudinaria, y ayer llegó en compañía de su pareja a visitarla sin imaginar que sería la última vez.“Mi muchachita llegó con el hombre con quien tenía unos dos años de convivir, pero siempre que venía a verme la miraba con golpes en todo el cuerpo y los ojos, porque me le pegaba, y esta vez creo que me la mató” expresó en llantos doña Miriam.

La señora informó que a eso de la 1 de la madrugada, escuchó que desde la calle la pareja llegó peleando y tomados de licor, por lo que ella les llamó la atención, y él le dijo a Miriam que estaba en el patio que entrara a dormir al cuarto, pero no hizo caso.

Minutos después cuando todo quedó en silencio, ella la miró tirada en el patio por lo que salió a pedir ayuda a los vecinos diciéndoles que Miriam se estaba muriendo, sin embargo ya no tenía signos vitales.

Los vecinos alertaron a la policía que llegó al lugar a realizar las investigaciones reteniendo al presunto femicida, a quien trasladaron a la delegación tres.

La policía espera ahora el dictamen del Instituto de Medicina Legal, para determinar si efectivamente murió estrangulada o por un infarto tal y como alegaba el tal “Kiko” quien señalaba que Miriam, se desvaneció de repente y murió.Miriam del Carmen Mayorga Vallecillo, dejó en la orfandad a dos niñas de 4 y 7 años.