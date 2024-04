Mueren a los 62 años el par de gemelos siameses más longevos, Lori y George Schappell

En un mundo lleno de historias extraordinarias, la vida de Lori y George Schappell se destacó como un verdadero testimonio de resiliencia y amor fraternal. Nacidos unidos por el cráneo en una condición médica extremadamente rara conocida como craniópagos, estos gemelos de Reading, Pennsylvania, Estados Unidos, desafiaron todas las probabilidades y dejaron una huella imborrable en la historia.

Desde su nacimiento, Lori y George enfrentaron desafíos significativos, incluyendo el hecho de que compartían vasos sanguíneos vitales y aproximadamente el 30% de sus cerebros, lo que los colocaba en la rara categoría de gemelos craniópagos, representando solo el 2-6% de los casos de siameses.

Sin embargo, su historia no es solo de supervivencia, sino también de superación y singularidad; George hizo historia al transicionar y convertirse en el primer gemelo siamés en identificarse como un hombre transgénero en 2007.

A pesar de los desafíos físicos, como el diagnóstico de espina bífida de George, que le impedía caminar, Lori y George no solo lograron vivir de manera independiente desde los 24 años, sino que también prosperaron en sus intereses y carreras individuales.

George se dedicó a la música country, actuando en Estados Unidos y países como Alemania y Japón, mientras Lori destacó como una gran jugadora de bolos que llegó a ganar competiciones. Sus vidas fueron un testimonio del espíritu humano y la determinación, con George declarando en un documental de 1997: “¿Nos separaríamos? Absolutamente no. Mi teoría es: ¿por qué arreglar lo que no está roto?”.

Los hermanos también hicieron su marca en la cultura popular, apareciendo en programas de entrevistas, documentales y haciendo cameos en el exitoso show de Ryan Murphy Nip/Tuck. Su capacidad para mantener su individualidad, incluso mientras están físicamente unidos, les otorgó un lugar único en el corazón del público y en los anales de los Guinness World Records.

“No creo en la separación. Creo que eso sería estar jugando con la obra de Dios”, dijo Lori a The New York Times.

“El hecho de que no podamos levantarnos y alejarnos unos de otros no significa que no podamos estar solos con otras personas o con nosotros mismos. Las personas unidas pueden tener una vida muy privada”, agregó.

La muerte de Lori y George Schappell marca el final de una era notable para los gemelos siameses y para aquellos que enfrentan desafíos físicos extraordinarios. Su legado es un recordatorio poderoso y conmovedor de la resistencia humana, la individualidad y el poder del espíritu. Dejan atrás a su padre, Franklin, seis hermanos, sobrinos y sobrinas, y una comunidad ampliada de amigos que celebran sus vidas extraordinarias y el impacto duradero que han dejado en el mundo.