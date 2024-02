MLB dedica un artículo al nicaragüense de los Yankees Jonathan Loáisiga

La página oficial del Béisbol de las Grandes Ligas MLB.com dedicó un artículo al nicaragüense Jonathan Loaisiga y su futuro con los Yankees de Nueva York para la temporada 2024.

El lanzador derecho Loáisiga entra en su temporada número siete en las Grandes Ligas, todas vistiendo la camiseta de los Yankees de Nueva York.

En seis campañas con el equipo del Bronx, Jonathan tiene un promedio de carreras limpias de 3.51, con 204 ponches en 215.2 innings de labor. Su mejor temporada fue sin dudas el 2021, cuando acumulo nueve triunfos y puso una efectividad de 2.17 en 70.2 entradas, destaca el artículo.

La pasada temporada Loáisiga apenas vio acción en 17 partidos, siendo una de esas piezas importantes que los Yankees no pudieron tener en su roster de manera activa y que al final terminó enterrando al equipo en un récord de 82-80, el más bajo en más de 30 años.

Para suerte de los Bombarderos, el lanzafuego nacido en Managua, Nicaragua, ya está recuperado completamente para esta campaña.

Ahora mismo estoy 100% saludable y enfocado en la temporada que viene. Mi meta para este año es mantenerme saludable primeramente Dios y pues ayudar en lo que más se pueda al equipo, dijo Loaisiga al sitio de la MLB.

El rol de Jonathan Loáisiga para esta temporada, podría ser muy parecido al que tuvo Michael King en el 2023.

Con el cambio de Juan Soto en el cual los Yankees enviaron a King como parte del paquete, los Bombarderos quedaron sin ese lanzador que puede lo mismo entrar en una situación compleja con hombres en bases en la parte final del juego y sacar los outs, pero también con uno que puede avanzar múltiples entradas de irle mal al abridor, destacó el columnista Alfre Álvarez, para MLB.

Jonathan tuvo en el inicio de su carrera cuatro aperturas en 2018 y la misma cantidad en 2019, por lo que un brazo como este ahora recuperado, puede ser importante para este tipo de estrategia.

Este mes de febrero, Miami fue testigo y protagonista de una de las mejores Series del Caribe de todos los tiempos y Nicaragua, hizo su debut en la misma. Jonathan que en un escenario muy parecido representó los colores de su país en el Clásico Mundial de Béisbol, explico lo triste que fue ver a su selección jugar y el no poder ser parte del roster debido a su proceso de recuperación.

Fue un gran logro participar por primera vez en una Serie del Caribe y pues yo tenía ganas, pero la verdad que el equipo no me iba a dar la oportunidad de estar ahí aparte estaba con las preparaciones y siguiendo el plan de los bullpen que me habían mandado para terminar de rehabilitarme por lo que no había ninguna posibilidad de poder estar ahí con el equipo, aseveró el nicaragüense.

Algunos ven a Jonathan como un perfecto preparador para Clay Holmes en el noveno, otros piensan que es el hombre ideal para reemplazar a Michael King, pero serán estos campos primaverales los que nos den una mejor idea de cómo podrá Aaron Boone utilizarlo.

Recordemos que el derecho posee una sinker que utiliza en un 69.9% de sus envíos y la cual posee un Spin Rate alrededor de las 2,400 revoluciones con una velocidad promedio de 98 millas por hora, poniéndolo entre los mejores de la liga, informó el periodista Álvarez.