“Mi mamá me pegó” asegura mujer que corrió a su progenitora el propio Día de Las Madres

Las redes sociales se enloquecieron el pasado 30 de mayo con un video grabado al momento que Mayra Sandino Calonge corría de su casa a su mamá Mayra Calonge, de 70 años, cuando todas las familias celebraban el Día de Las Madres.

Mayra Sandino Calonge expresó que no quiere volver a tener una relación con su progenitora

La capitalina que protagonizó este acto, repudiable para la población nicaragüense, asegura que su mamá la maltrataba física y psicológicamente de manera constante.

“Mi mamá me pegó y me reventó el labio, no es la primera vez, siempre me ha maltratado… estaba enojada, lo reconozco, por eso le aventé todas sus cosas a la calle”, dijo Mayra Sandino Calonge.

Hija corre a su mamá en el Día de Las Madres

En su defensa, Mayra indicó que no golpeó a su progenitora a como muchos de sus vecinos aseguran “yo nunca le voy a poner una mano encima a esa señora”, indicó.

“Ella dice que es una chanchada lo que le daba de comer… que es un machigüe… me daña sicológicamente” dijo Mayra Sandino, quien precisó que es asmática, padece del corazón y tiene desgaste en los huesos.

Ella negó haber golpeado a su mamá a como aseguran sus vecinos

Actualmente, Mayra Calonge está viviendo en la casa de su hijo Augusto César Calonge donde aparentemente está bien atendida.

Sin embargo, su hija Mayra Sandino Calonge expresó que no quiere volver a tener una relación con su progenitora, pues asegura que su mamá nunca la ha querido.

Video que capta el momento exacto en que una hija corre a su propia madre el propio Día de Las Madres, en Managua