Messi sorprende al mundo del fútbol al empezar a mencionar sobre su retiro

El astro argentino Lionel Messi, cumplirá 37 años el 24 de junio, y en las últimas horas sorprendió al mundo del fútbol, al asegurar que el último club de su carrera será el Inter de Miami.

«Creo que, hoy por hoy, va a ser mi último club», comentó.

El delantero y capitán de la albiceleste confesó que no está preparado para dejar el balompié, al que ha dedicado gran parte de su vida. «Intento disfrutar muchísimo más de todo porque soy consciente de que cada vez falta menos», señaló.

Leo se animó a tocar este tema por demás espinoso para todos los amantes del deporte. “¿Estás asumiendo que queda menos? ¿lo disfrutas más por eso? Creo que el mundo no está preparado para que vos dejes el futbol, ¿y vos?”, le planteó el periodista Martín Arévalo.

“Y yo creo que tampoco, toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos… Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento disfrutar. Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la Selección donde tengo compañeros y amigos también; y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar”, sentenció.