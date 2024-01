Messi es el mejor jurador del Mundo por tercera vez

El argentino Leonel Messi ganó hoy su tercer galardón «The Best» a mejor jugador del mundo, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé.

Messi no apareció en la ceremonia y entre los méritos para ganar el premio destacan , su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor once del año de la liga francesa durante el período que cubre el premio The Best.

A sus 36 años, con todo ganado en Europa y siendo el máximo goleador histórico de Argentina, el próximo reto de Messi es la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2024.