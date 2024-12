Ahorra en tus compras y protégete online si viajas a los Estados Unidos

Siempre es un gran momento para viajar a los Estados Unidos, y, además, en muchos casos tenemos familiares o amigos allá que estarán encantados de recibirnos durante unos días. Pero los precios de los boletos de avión y las reservas de los hoteles pueden ser bastante prohibitivos, sobre todo si viajamos en temporada alta o si tratamos de hacer nuestras reservas en el último momento.

Por eso conviene tener presentes los principales mecanismos con los que contamos en internet para reducir el gasto a la hora de hacer reservas online. Estas estrategias sirven tanto para la compra de boletos como para la reserva de alojamientos, y, además, algunas de ellas –como las VPNs– pueden ayudarnos también a proteger nuestros dispositivos online durante el viaje.

Si quieres disfrutar de un viaje agradable y económico a los Estados Unidos, considera entonces estos consejos para ahorrar y viajar de forma segura.

La protección VPN y el cambio de IP

La primera herramienta qué querrás utilizar a la hora de hacer tus reservas es una VPN, que además te resultará muy útil durante el viaje. Una VPN te permite cambiar de IP cuando navegas por internet, así que, al elegir una IP con CyberGhost y conectarte a la red desde otro país, vas a poder recibir los precios de las páginas de reserva en diferentes divisas.

Esto es clave para el ahorro porque cada plataforma web ofrece precios diferentes en función de toda una serie de variables. Las divisas están entre las variables más importantes, sobre todo si consideramos que el córdoba no es una de las divisas más robustas internacionalmente. Las reservas que se realizan en dólares tienden a ser bastante más económicas.

Además, las VPN nos permiten protegernos cuando nos conectamos a través de las redes Wi-Fi de los aeropuertos o los hoteles, porque no solo sirven para cambiar de IP, sino que además cifran nuestro tráfico online. Esto es clave para poder hacer compras digitales de forma segura durante nuestros viajes y prevenir hackeos que podrían ser muy problemáticos.

Los comparadores de viajes

Nuestro ahorro será todavía mayor si hacemos uso de las páginas web comparadoras para hacer nuestras reservas de boletos y de hoteles. Hay muchísimas plataformas de reservas en internet, y cada una ofrece tarifas distintas por los mismos boletos y alojamientos. Los comparadores se encargan de dirigirnos rápidamente a las que tienen mejores tarifas.

Se trata de páginas web legítimas que simplemente se financian cobrando una pequeña comisión por cada reserva completada. ¡Pero no te preocupes! Esta comisión no la cargarán a tu cuenta, sino a la de la plataforma donde se complete la reserva. Se trata de una transacción enteramente B2B que a nosotros no nos incumbe.

Estos comparadores de viajes pueden incluso llegar a ofrecernos cupones de descuento para incentivarnos a hacer uso de sus servicios. A ellos les sale a cuenta porque, incluso con el descuento, siguen logrando un beneficio gracias a la comisión. Y esos descuentos pueden ser incluso superiores si formamos parte de su programa VIP.

Las apps de transporte

Cuando estemos en Estados Unidos nos conviene hacer uso de las apps de transporte para movernos por la ciudad sin tener que pagar de más. La más popular es Uber, que podemos descargar fácilmente desde Nicaragua y asociar a cualquiera de nuestras tarjetas bancarias. Eso sí, deberíamos tener nuestra VPN activa al hacerlo para proteger la transacción.

Lo mejor de estas aplicaciones es que siempre sabremos cuánto tenemos que pagar por un trayecto, antes incluso de realizarlo. Si consideramos que el precio es excesivo, podemos optar por ir en metro cuando nos alojamos en ciudades como Nueva York. Si el transporte público no está disponible, las apps de transporte serán seguramente nuestra opción más económica.

En todo caso, conviene siempre hacer la reserva del trayecto desde el interior del hotel, las tiendas o los restaurantes, sobre todo si no conocemos bien el área por donde nos estamos moviendo. Los robos callejeros están aumentando de forma considerable en los Estados Unidos, así que siempre será mejor mantener el celular lejos del alcance de los extraños.