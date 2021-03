Más de mil nuevos emprendimientos se generaron en Nicaragua el último mes

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, informó que 1 mil 174 nuevos emprendimientos generaron 5 mil 870 nuevos empleos entre febrero y marzo.

«Nuevos emprendimientos este mes. 1 mil 174 en todos los departamentos, generando un total de 5 mil 870 nuevos empleos. En turismo, servicio, talleres, pequeños y medianos negocios, venta de productos alimentarios, servicios de transporte, salones de belleza, barbería, etcétera, entre el 16 de febrero y el 15 de marzo. 5 mil 870 nuevos empleos generados en distintos proyectos de la economía familiar, asociativa, economía que también nos llena de orgullo porque muestra nuestra potencia espiritual, interior», detalló.

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo recordó que en esta fecha se conmemora el natalicio del héroe nacional José Dolores Estrada.

«Hoy por un lado recordamos al General José Dolores Estrada, héroe nacional, que un día como hoy nació en Nandaime. Y allá se celebrará esta tarde en memoria de su entrega, quiero decir el amor a la patria con el que combatió y defendió la Nicaragua de todos frente al filibustero yanqui invasor. Cuánto tiempo, cuántas etapas de nuestra historia marcadas por esos signos de avaricia y violencia que nos ha dejado el yanqui invasor. Y cuánto heroísmo en nuestra Nicaragua bendita», dijo.

«Esta tarde en su ciudad natal estará sesionando la Asamblea Nacional, honrando a José Dolores Estrada a quien aprendimos a admirar desde niños en todos los colegios, en las escuelas. Honor y gloria a José Dolores Estrada defensor de la Soberanía Nacional junto a Andrés Castro y tantos patriotas. Y es que las y los nicaragüenses somos patriotas. No nos dejamos y mucho menos ahora no nos dejamos ofender por quienes todavía pretenden humillar el sentido de dignidad nacional que todos tenemos. No nos humillan, no nos acobardan, no nos arrodillamos, no nos agachamos, no bajamos la cabeza. Todo lo contrario, sabemos que en ese patrimonio heroico que es nuestra historia, tenemos razones en grande para defender la patria en todas las circunstancias y en todos los momentos», agregó.