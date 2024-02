Manager de la Costa Caribe Norte suspendido un mes sin goce de salario

El manager de la Costa Caribe Norte Asiel Morales será suspendido un mes sin goce de salario por incumplir el sistema de competencia, en uno de los partidos de su equipo ante los Tigres de Chinandega en el arranque del torneo German Pomares 2024.

El torneo German Pomares se juega con seis mayores (máximo) de 23 años en el line up y con cuatro mínimos de esa edad (en el line up), la falla sucedió cuando Morales quedo con siete mayores y solamente tres menores de 23 años en su line up, automáticamente violando el sistema de competencia que dice lo siguiente:

Artículo 63 del sistema de competencia, inciso B:

Es de estricto cumplimiento tener al menos CUATRO (04) jugadores Categoría “U23” en el LINE UP. Por el incumplimiento del inciso (B) del Arto. 63, se Sancionará: al Manager con suspensión de un mes (1) sin goce de salario y al Equipo con una multa de C$ 20,000.00 (veinte mil córdobas), quedando inhabilitada la acción del jugador.

Por esto, Morales queda un mes fuera del campeonato sin goce de salario y el equipo (Junta directiva) tendrá que pagar la multa de 20 mil córdobas.

Los costeños estarán jugando este fin de semana ante el sub campeón nacional Estelí.