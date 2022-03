Leon es líder, Boer gana su cuarta serie consecutiva en el Pomares

Los Leones de León derrotaron 4-3 y 4-1 a a Zelaya Central y se ubicaron en la primera posición del Pomares, por su parte los Indios del Boer dividieron ante la Costa Caribe Norte.

Los Indios perdieron el primer juego 6-4 ante los costeños, la victoria fue para Ernesto Glasgow con labor de 6.1 inning y cuatro carreras, por los capitalinos abrió y perdio Braulio Silva, que en 2.1 entradas permitió cuatro carreras.

Por los caribeños Danly Pinock y Brandon Fermin, empujaron par de carreras cada uno. Por el Boer Wuilliam Vásquez ligo cuadrangular.

A segunda hora el Boer venció 6-4 a la Costa Caribe Norte, el ganador fue Heberto Pérez con cinco entradas de dos carreras, perdió Teddy Velasquez.

Los mejores bateadores por el equipo ganador; Juan Carlos Urbina de 4-2 y dos empujadas, Brian Montiel de 4-2 y dos empujadas, Javier Robles de 4-2 con empujada y anotada. El Boer ganó la serie 3-1.

Los Leones de León barrieron a Zelaya Central, a primera hora 4-3 y posteriormente 4-1. Los metropolitanos ganaron la serie 4-0 y mantienen una racha de 12 victorias de manera consecutiva y son líderes del campeonato.

El equipo de Carazo ganó 6-1 a Las Minas y a segunda hora los Mineros vencieron 1-0 a los caraceños, la serie finalizó 2-2. Estelí venció 8-2 a los Productores de Boaco y a segunda hora los boaqueños ganaron 9-6, la serie la ganaron los estelianos 3-1.

Los Toros de Chontales ganaron 3-0 y 11-5 al Frente Sur-Rivas y ganaron la serie 3-1, los Tigres de Chinandega ganaron 9-0 a Madriz y a segunda hora los somoteños derrotaron 3-2 a los occidentales, los Tigres ganaron la serie 3-1. Los Tiburones de Granada le ganaron 4-2 y 1-0 a Masaya, para ganar la serie 3-1.

El próximo fin de semana las series serán las siguientes: Los Indios del Bóer se enfrentan a los Indígenas de Matagalpa, la Costa Caribe Sur ante Esteli, las Minas vs Tigres de Chinandega, la Costa Caribe Norte vs Madriz, el conjunto de Masaya vs Río San Juan, por su parte los Tiburones de Granada ante Zelaya Central, el Frente Sur-Rivas vs Dantos, el conjunto de Nueva Segovia ante los Toros de Chontales, los Productores de Boaco vs Carazo y los líderes Leones de León ante las Brumas de Jinotega.