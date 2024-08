Novia 11 años mayor le propuso matrimonio a joven

Asombrado respondió con un rotundo “Si” Wilmer Isaías Pérez Aguilar, de 24 años, a la propuesta de matrimonio que le hizo su novia Elhyn Carolina Gutiérrez Quiroz, de 35 años de edad.

Elhyn Carolina Gutiérrez Quiroz

La pareja son habitantes de la Comarca Las Viudas, en Managua…. “Nos medio conocíamos porque eramos vecinos, pero yo por ser un poco mayor que él no me atrevía a decirle que me gustaba”, comentó Elhyn Carolina a inscribirse en “Ya tu Boda 2021”.

Fue hasta hace nueve meses en que se decidió después de varios años y se le declaro a Wilmer Isaías quien de inmediato correspondió a sus sentimientos.

Para sorpresa de Wilmer Isaías hace unas semanas atrás su amada le pregunto si quería convertirse en su esposo, por lo que de inmediato dijo “Si”.

Elhyn Carolina alisto la documentación y este miércoles vino a inscribirse a la edición número 18 de las bodas masivas de Tu Nueva Radio Ya.

Este 6 de febrero es el último día para las inscripciones y los requisitos son: Tres fotocopias de cedula y partida de nacimiento de la pareja y tres fotocopias de cedula de los dos testigos.