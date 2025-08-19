Triciclero confiesa femicidio en León; Fiscalía exige 25 años de prisión

Este martes, el triciclero sujeto Esteban de Jesús Vargas Flores, de 20 años, confesó ante un juez haber asesinado a cuchilladas a Elisa Guadalupe Mendiola Gómez, de 57 años, quien le alquilaba una habitación en su vivienda ubicada en el reparto Villa 23 de Julio en León.

El libelo acusatorio indica que el crimen ocurrió a las 2 de la madrugada del pasado 11 de febrero. El sujeto aprovechando que doña Elisa estaba dormida ingresó a la vivienda para robar, sin embargo, la víctima al percatarse del extraño lo confrontado.

De inmediato, Esteban Vargas, sin decir ni una sola palabra, le asestó dos cuchilladas y golpes que le fracturaron la nariz, lo que denota que actuó con alevosía y saña, indicó la fiscalía que pidió 25 años de cárcel.

El sujeto después de cometer el crimen huyó a Costa Rica, pero fue capturado cuatro meses después y entregado a las autoridades nicaragüenses.