Tribunal decide suerte de sujeto acusado de ultrajar a menor durante varios años

Un tribunal de jurado está debatiendo la suerte de Carlos Ezequiel García Hernández, que también se hace llamar, Carlos Ezequiel García Ampié, de 45 años, quien fue acusado por el delito de violación agravada en perjuicio de un menor de 14 años.

Carlos Ezequiel García Hernández

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en una comunidad de Ticuantepe entre el año 2003 y el 14 de junio de 2010, día del cumpleaños del abusado, quien reveló que durante varios años fue ultrajado por su padrastro.

La confesión fue realizada por la víctima ante su profesora guía, quien lo observó llorando porque su padrastro le había dicho “Que le iba a dar su regalo de cumpleaños, que él ya sabía que era y que le iba a gustar”.

Anteriormente, el menor abusado le había contado su tragedia a su propia madre, quien no le creyó.

Después de que el chavalo le informó a su maestra sobre lo que le hacía su padrastro, iniciaron las investigaciones con las autoridades correspondientes, mientras el niño fue resguardado por su abuela.

Aunque se intentó llevar el caso a los tribunales anteriormente, la falta de algunos elementos impidió que el sujeto fuera procesado.

Sin embargo, el caso fue llevado finalmente bien documentado al Juzgados Tercero Distrito Penal de Juicio donde el pasado 5 de marzo se integró el tribunal de jurado para realizar el juicio oral y público con jurado para definir el grado de responsabilidad de Carlos Ezequiel García en los hechos que se le imputan.

En la audiencia de este martes, el doctor Wilfredo Ramírez Lacayo, Juez Tercero Distrito penal de Juicio escuchó el testimonio de un testigo clave en el caso y programó la continuación del juicio para el próximo 25 de marzo.

