Tres empleados de Little Caesars son acusados por robar casi 2 millones de córdobas

Este lunes inició el juicio contra Estefany Carolina Suárez Martínez, quien junto a otros dos ex trabajadores de la franquicia de pizzas Little Caesars en Nicaragua son señalados de robar un millón 957 mil córdobas a esa empresa.

Estefany Carolina Suárez Martínez

La sustracción fue supuestamente realizada a través de un desfalco que se extendió entre enero del año 2022 y noviembre del 2024.

Según el Ministerio Público, el robo se concretó simulando pagos inexistentes para desviar el dinero hacia sus cuentas personales.

La Fiscalía acusó Estefany Carolina Suárez Martínez, encargada de tesorería; Jeffrey José Cortés Olivas, contador general, y Joel Emilio Cabrera Oregón, gestor de instalaciones, quienes supuestamente se confabularon en el desvío de los fondos.

Las investigaciones revelaron que los acusados registraban en el sistema contable de la empresa (SAP) pagos fraudulentos por conceptos como vacaciones, combustible e impuestos municipales para que parecieran legítimos.

Mientras Cortés manipulaba los registros y Cabrera realizaba las transferencias, Estefany Suárez se encargaba de encubrir los movimientos.

El juicio contra Estefany Suárez es por el delito de hurto por medios informáticos, un delito contemplado en la Ley Especial de Ciberdelitos.

Los otros dos implicados, considerados coautores directos del fraude, permanecen prófugos de la justicia.

El juez Wilfredo Ramírez Lacayo será el encargado de dictar sentencia basándose en las pruebas presentadas por la Fiscalía.

