Tras las rejas «Norlan» y «Fito» por robos en motocicleta, en Ciudad Sandino

La policía de Ciudad Sandino ejecutó un nuevo operativo de seguridad ciudadana en el que capturó a Norlan Sánchez Chávez, de 31 años, y José Adolfo Aguirre Cardoza, alias Fito, de 27.

Los sujetos son señalados de cometer al menos 4 robos con intimidación a bordo de motocicleta, en distintos puntos de Ciudad Sandino.

Al momento de la captura, los dos sujetos se transportaban a bordo de la moto placa M 333-422, frente al colegio evangélico CANAAN, en la zona 5 de Ciudad Sandino.