Testigos podrían hundir a mujer acusada de matar a su pareja por premio de 2 mil córdobas

Con la declaración de testigos, en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, continuó este martes el juicio en contra de Gloria del Carmen Chávez Guzmán, de 37 años, quien fue acusada por la muerte de su cónyuge Randolph Javier García García, de 42 años.

Gloria del Carmen Chávez Guzmán

El parricidio sucedió el 5 de noviembre del año pasado, en las afueras de una cuartería localizada en el reparto España, Distrito II de Managua, en donde Gloria mató de dos estocadas en la yugular a Randolph Javier, quien era conocido cariñosamente como “El Coreano”.

Con su acusación, la Fiscalía adjunto pruebas y testimonios en contra de la acusada, quien acabó con la vida de su pareja durante una discusión por el dinero de un premio de dos mil córdobas que supuestamente ella andaba en un canguro.

“El venía detrás de ella, pidiéndole que le diera el canguro. Ella le dijo que no le iba a dar nada, entonces él la tomó por los brazos por detrás y en el forcejeo, ella le dio la primera cuchillada”, dijo uno de los testigos.

Añadió que luego ambos cayeron al suelo, en donde ella le asestó la segunda puñalada.

“Él se levantó y le dijo: ¡Ojalá me hayas jodido!. Luego cruzó la calle para dirigirse al callejón donde vivía, pero ahí cayó y ya no pudo más. Entonces ella dijo: ¡Listo, ya me lo volé!”, afirmó el testigo.

Adonis Javier García Gaitán, hijo de “El Coreano”, afirmó que su papá tenía siete años de relación con Gloria del Carmen y durante ese tiempo, él siempre fue víctima de violencia física y verbal de parte de ella.

“Mi papá llegaba con golpes y cicatrices en la cara y en la cabeza, y me contaba las cosas a modo de chiste, aunque yo nunca le vi lo gracioso. Nosotros le decíamos que la dejara, pero nunca lo hizo”, expresó el hijo de la víctima.

Previo a esta audiencia, el abogado defensor solicitó que su clienta Gloria del Carmen Chávez fuera enviada por segunda ocasión a ser valorada por un psiquiatra, para comprobar que ella no se encuentra bien de sus facultades mentales, sin embargo los resultados aún se desconocen.