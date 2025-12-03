Sujeto mala paga pasará 11 años preso por matar a amigo que le cobró deuda en Laureles Norte

El sujeto Kevin Mauricio Ortega Araica fue condenado a 11 años de prisión por el doctor Melvin Vargas, Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, por el homicidio de su amigo Johnny Roberto Gazo Arias, de 30 años.

Kevin Mauricio Ortega Araica

El crimen ocurrió la noche del pasado 6 de mayo de este año en una calle del barrio Laureles Norte, Distrito 7 de Managua.

En la acusación la fiscalía detalla que Johnny Gazo estaba con cuatro primos, y cuando Kevin Mauricio se acercaba a ellos, la víctima le dijo ¿cuándo me vas a pagar el billete que me debes?

Eso enfureció a Kevin quien respondió con palabras soeces y atacó a golpes a Johnny Gazo, quien como amigo lo había sacado de clavo en un momento de dificultad, prestándole dinero.

Sin embargo, al ver que estaba siendo superado, el sujeto sacó un cuchillo y le asestó una estocada en el mentón y otra en el lado izquierdo del tórax, matándolo.

