Sujeto es acusado de intento de parricidio tras agredir a su padre con un cuchillo, en Managua

En prisión preventiva fue dejado el sujeto Hernaldo José Lemus Contreras, de 30 años de edad, tras ser acusado por la Fiscalía por el delito de parricidio en grado de tentativa.

Hernaldo José Lemus Contreras, de 30 años

La acusación fue presentada por la Fiscalía ante los juzgados después de que el sujeto atacó a su padre, Hernaldo Lemus Monterrey, de 69 años, en la colonia Maestro Gabriel de Managua el pasado 14 de agosto.

Según el libelo acusatorio, el incidente se originó porque el padre del sujeto se negó a acompañarlo a ir a golpear a unos hombres con quienes había discutido en un bar.

Bajo los efectos del alcohol y drogas, el sujeto hirió primero a su padre en la mano con un objeto cortante y lo amenazó de muerte.

Minutos después, regresó y, tras golpearlo en el rostro, le prendió fuego a la hamaca donde su padre estaba descansando.

La víctima logró escapar y apagar las llamas, pero fue perseguido por su hijo con una navaja.

Tras admitir la acusación, el juez Francisco Mairena Larios ordenó prisión preventiva para Lemus Contreras, y en los próximos días le será realizada la audiencia inicial.

