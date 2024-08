Solicitan prisión perpetua a sujeto que le prendió fuego viva a su prima en Sébaco

La Fiscalía pidió prisión perpetua para Alfonso Leiva Centeno, de 47 años, quien el jueves se declaró culpable de los delitos de tentativa de violación y asesinato agravado, tras quemar viva a su prima Santos del Socorro Salgado Soza, de 56 años, en Sébaco, Matagalpa.

Alfonso Leiva Centeno asesinó a su prima Santos del Socorro Salgado Soza

«Admito la responsabilidad de los hechos, nadie me está amenazando para afirmar que soy el responsable del asesinato y estoy consciente de que me declararán culpable de todos los cargos por los que me acusa el Ministerio Público», expresó Leiva.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público ofreció 16 testigos que dejaron sin salida al acusado, hasta que hoy admitió el crimen cometido la madrugada del 23 de mayo de este año.

Prisión perpetua por asesinato y violación en Sébaco, Matagalpa

El día del asesinato, Leiva abordó a su prima en una calle de Sébaco, Matagalpa, cuando se dirigía a un rezo, ofreciéndole flores que ella pensó utilizar para decorar el lugar.

Con engaños, la llevó al auditorio del preescolar privado Jardín Infantil, donde intentó violarla, pero cuando ella se opuso, la golpeó en la cabeza y le apretó el cuello hasta dejarla inconsciente.

Luego, la subió a la caponera, la cubrió con cartones y plásticos, llevándola al predio montoso en una finca arrocera donde le prendió fuego, aún con vida.

A pesar de la solicitud de la Fiscalía, la abogada defensora, pidió una pena de 30 años de prisión, señalando como atenuantes que el acusado admitió los hechos y que anteriormente no había tenido problemas con la justicia.

El juez a cargo del caso dio el juicio por culminado, valorando las solicitudes presentadas, y posteriormente realizará la lectura final de la sentencia.