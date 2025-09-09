Sentencias a 3 años y medio a conductor que provocó la muerte de dos maestras en Granada

Germán Roberto Téllez Morales deberá cumplir tres años y medio en el penal La Granja, en Granada, por causar la muerte en accidente de tránsito de las docentes Eliud Azucena Gaitán Espinoza y Katlin Auxiliadora Barahona Largaespada.

El lamentable hecho ocurrido la mañana del pasado 16 de junio en la entrada al colegio Epifanía, en carretera Granada, Guanacaste.

Las víctimas el día de la fatalidad viajaban en un moto e iba a ingresar al colegio Epifanía, donde impartían clases, cuando Germán Téllez, las impactó matando en el lugar a la profesora Eliud Gaitán.

En tanto la profesora Katlin Auxiliadora Barahona Largaespada, sufrió graves lesiones por lo que fue ingresada al Hospital Amistad Japón-Nicaragua, de la ciudad de Granada, falleciendo el 23 de junio.

