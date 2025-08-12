Sentencian a 20 años a hombre que mató a su hermano durante pleito por plato de comida

A 20 años de prisión fue condenado Víctor Manuel Pavón, de 51 años, por haber matado a machetazos a su hermano Arnoldo Simón Vásquez Pavón, de 53 años, la noche del 30 de diciembre de 2023, en Tisma, departamento de Masaya.

La sentencia fue dictada por el doctor Norman Andrés Durán Chávez, juez Distrito Penal de Juicio de Masaya, ante quien Víctor Pavón se declaró culpable por el delito de parricidio.

El juez Durán Chávez explicó que aunque la pena por el delito podría ser de hasta 30 años de cárcel, él aplicó una eximente incompleta de responsabilidad penal, lo que reduce la condena del acusado.

Esta eximente incompleta se relaciona con una agresión ilegítima por parte de la víctima. Según la Fiscalía, Arnoldo Vásquez Pavón atacó a pedradas a su hermano Víctor Manuel Pavón, porque este se negó a darle un plato de comida.

El hecho de defenderse de una ilegítima agresión, es una de las tres causales que establece el Código Penal para reconocer la legítima defensa.

Al declararse culpable, Víctor Pavón admitió haber matado de 10 machetazos a su hermano mayor Arnoldo Vásquez Pavón, el 30 de diciembre de 2023, cuando lo atacó a pedradas bajo efectos del licor.

