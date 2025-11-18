Reprograman nuevamente juicio contra furgonero que arrolló mortalmente a bombero en Masaya

Para el 25 de noviembre fue reprogramada la continuación del juicio en contra del furgonero Samuel Eliú Moreno Jarquín, de 20 años, quien la noche del pasado 5 de octubre arrolló mortalmente a José Luis Aguinaga Morales, de 31 años, reconocido enfermero y bombero de Nindirí.

José Luis Aguinaga Morales, de 31 años

La nueva reprogramación fue realizada por la doctora María Auxiliadora Chavarría, Jueza Primero Local Penal de Masaya, luego que los padres del acusado, don Samuel Moreno Castro y Claribel del Carmen Jarquín, informaron que a su hijo ya no lo representará el defensor privado.

Los padres del procesado indicaron a la autoridad judicial que ya no van a continuar con la defensa técnica privada a cargo del licenciado Marcos Aurelio Morales Gutiérrez y pidieron a la defensoría pública que lo asista en otra audiencia.

El inicio del juicio ha sido suspendido en tres ocasiones. El pasado 29 de octubre la autoridad judicial lo reprogramó para ayer lunes, a solicitud del defensor técnico privado del acusado, quien alegó que ambas partes se encontraban en acuerdos de mediación.

En la audiencia virtual de ayer estuvieron presentes Luis Alberto Aguinaga, de 60 años, padre del bombero fallecido, y Meriling Samanta Flores López, de 28, novia del occiso, quien resultó lesionada al momento del accidente pues viajaba de acompañante.

La pareja se transportaba en la motocicleta placa MY0763 que conducía José Luis Aguinaga cuando sufrieron el aparatoso accidente en la pista de circunvalación de la ciudad de Masaya, en el cruce conocido como El Arenal.

El acusado conducía un cabezal placa M-432482 con el que arrolló al bombero de Nindirí y su novia.

El joven falleció luego que su cabeza terminara debajo de las llantas del pesado vehículo, mientras que la joven fue trasladada a un hospital de Masaya debido a las lesiones que sufrió en su cuerpo.

Tras el accidente, el furgonero intentó darse a la fuga pero fue perseguido por un motociclista y horas después fue capturado por la Policía.

El fallecido era reconocido por su servicio y trabajo de socorro desde instituciones civiles como la extinta Cruz Roja Nicaragüense (CRN) y Cuerpo de Bomberos de Nindirí.

En los últimos años se desempeñaba como jefe de Enfermería del Hospital Sermesa de Masaya. Además, se desempeñó como subteniente de la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la filial de este municipio.

