Reprograman juicio contra cajera acusada de robar 23 mil dólares en Matagalpa

El juicio oral y público contra Arelis Palacios Martínez, de 25 años, acusada de apropiarse de más de 23 mil dólares de la empresa de remesas Air Park International, fue reprogramado para el próximo 22 de octubre.

Arelis Palacios Martínez, de 25 años

El doctor Bernardo Morales Marenco, Juez Segundo de Distrito Penal de Matagalpa, se vio obligado a posponer el inicio del proceso luego de que, en la audiencia anterior, no se presentaran los nueve testigos ofrecidos por la Fiscalía.

Palacios Martínez, residente en Ciudad Darío, es señalada de realizar 77 transferencias ilegales utilizando las cuentas de al menos 18 personas a las que les pedía «prestado» el favor, alegando que su cuenta personal estaba bloqueada.

Sin embargo, el abogado defensor confía en que en la nueva fecha se logre integrar el jurado de conciencia y se dé inicio formal al proceso, en el cual demostrará la inocencia de la joven.

Como parte de su estrategia, la defensa presentará a un contador para que explique al jurado la mecánica de los arqueos de caja.

El objetivo es probar que era imposible que Palacios cometiera un desfalco de tal magnitud sin que sus superiores lo detectaran de inmediato, poniendo en duda la acusación.

