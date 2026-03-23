Reprograman juicio contra banda «Edin», involucrada en crímenes y narcotráfico regional

El sistema judicial nicaragüense reprogramó para el 17 de abril el inicio del juicio oral y público en contra de Juan Ramón Acuña Rodríguez, Jorge Luis Agurcia Montalván, Domingo René Casco Silva, Normal Alexis Aguilera, Franklin Javier Martínez y Elías José Chavarría, seis integrantes de la banda delictiva conocida como “Edin”.

Miembros de la Banda Edin en juicio

Los acusados enfrentan cargos graves que incluyen narcotráfico internacional, homicidio y tráfico ilegal de armas, tras una compleja investigación del Ministerio Público que revela una estructura con operaciones en múltiples departamentos del país.

Según el libelo acusatorio que se ventila en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de la doctora Nancy Aguirre Gudiel, esta organización criminal operaba desde mediados de 2024, estableciendo un corredor logístico que abarcaba Managua, Estelí, Nueva Segovia, Rivas, Jinotega y ambas regiones del Caribe.

La red utilizaba rutas terrestres y marítimas estratégicas para el traslado de cargamentos de cocaína procedentes de Costa Rica, con destino final hacia Honduras y El Salvador.

Las investigaciones señalan como líder principal a Edin Gerardo Cáceres Moncada, alias “Eddy Moncada”, quien presuntamente dirigía los movimientos desde territorio costarricense.

En Nicaragua, el mando operativo recaía en Juan Ramón Acuña Rodríguez, encargado de reclutar nuevos miembros y coordinar la logística.

La banda empleaba vehículos de carga pesada y liviana para el transporte de sustancias ilícitas, utilizando viviendas alquiladas como bodegas de seguridad y la técnica de “bandereo” para evadir los controles policiales.

Además de los delitos de narcotráfico, la banda “Edin” está vinculada directamente con dos crímenes perpetrados en 2025: el 15 de marzo, el asesinato de Junior Omar Gutiérrez Blandón, en Tipitapa, y el 29 de abril el asesinato de Reinaldo de la Cruz Valverde Calero, en la carretera Guayacán-Jinotega.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos crímenes fueron ejecutados por miembros de la organización bajo la sospecha de que las víctimas colaboraban con las autoridades, lo que subraya la peligrosidad y el carácter violento de este grupo criminal que ahora espera su comparecencia ante la justicia.

