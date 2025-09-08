Reprograman audiencia preliminar para sujeto que asesinó a cuchilladas a su joven cónyuge en Estelí

Para el 26 de septiembre fue reprogramada la audiencia preliminar contra el sujeto Pedro Noé Carrasco García, de 31 años de edad, quien fue acusado por el crimen de su pareja sentimental Dora María Álvarez González, de 24 años de edad.

Dora María Álvarez González, de 24 años

La reprogramación fue realizada por el doctor Diederich Alfonso García Silva, Juez Suplente Distrito Especializado en Violencia de Estelí, luego de asistir junto al fiscal y la Policía al hospital San Juan de Dios, para la audiencia prevista para este lunes y comprobar que el acusado sigue mal de salud.

El pasado jueves, la joven Dora María fue asesinada a puñaladas por Pedro Noé Carrasco, en una finca tabacalera ubicada en la comunidad Villa Vieja, al Este de la ciudad de Estelí, donde luego el sujeto intentó suicidarse hiriéndose el cuello con un cuchillo.

Mientras que la joven quedó sin vida en el sitio, Pedro fue trasladado al hospital de la ciudad de Estelí donde los médicos le salvaron la vida y se encuentra bajo custodia policial en espera de mejorar para la respectiva audiencia por el femicidio.

Presuntamente, Pedro Carrasco cometió el atroz crimen por supuestos celos, y en otras ocasiones ya había golpeado a su víctima, sin embargo serán las autoridades policiales quienes determinarán el móvil una vez que el sujeto mejore y pueda brindar las declaraciones necesarias.

Dora María Álvarez y su verdugo Pedro Carrasco, llegaron a Estelí procedentes de Somoto, Madriz, donde la joven madre dejó en la orfandad a dos niñas de 5 y 8 años de edad.

