Judiciales

Remiten a juicio a taxista que atropelló mortalmente a una señora en Villa Reconciliación

Por Quique GonCan
Para el próximo 5 de septiembre fue programado el juicio contra el sujeto Carlos Javier Dormus Peralta, de 43 años, quien fue acusado por la muerte de la señora Juana del Socorro Romero Marín, de 67 años de edad.

Doña Juana del Socorro falleció luego de ser atropellada por el taxi manejado por Carlos Dormus en la pista hacia el mercado de Mayoreo, en Villa Reconciliación, Distrito VI de Managua, la mañana del pasado 18 de agosto.

El accidente sucedió de donde fue la bloquera Howard 75 metros al Este cuando doña Juana iba cruzando la vía y fue impactada por el taxi marca Hyundai color blanco placas M 05028, que la catapultó a casi 8 metros.

La Fiscalía señaló que Dormus conducía de manera temeraria y no respetó un cruce peatonal, por lo que la doctora María Lourdes Corea, Jueza Séptimo Local Penal de Managua, le confirmó además la prisión preventiva.

