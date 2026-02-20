Remiten a juicio a sujeto que fue sorprendido con smart tv robado en hotel Las Mercedes

El sujeto Saúl Abraham Calero Peralta, de 43 años, fue remitido a juicio tras ser acusado por el delito de robo con fuerza en grado de frustración, hecho ocurrido en el Hotel Las Mercedes, Distrito VI de Managua.

La remisión a juicio fue realizada por doctor Francisco Javier Mairena Larios, Juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, tras comprobar que la acusación cuenta con los elementos suficientes.

En su acusación, la Fiscalía ofreció varias pruebas, entre ellas la declaración del vigilante que sorprendió a Saúl Calero cuando salía de la habitación 191 con un televisor Smart TV de 45 pulgadas que acababa de robar.

La autoridad judicial indicó que las pruebas presentadas permiten que sea en el juicio donde se defina la culpabilidad o no culpabilidad del acusado.