Remiten a juicio a sujeto que de «puro aire» le quitó la vida a muchacho en Condega

Para el miércoles 4 de febrero fue fijado por el Juez de Distrito Penal de Audiencias de Estelí, doctor Elder Antonio Moreno Valverde, el juicio oral y público en contra de Johel Centeno Roque, de 42 años, quien fue acusado por matar de una puñalada en el pecho al joven Jimmy Hafeth Iglesias.

Jimmy Hafeth Iglesias fue asesinado

El hecho criminal ocurrió la noche del domingo 7 de diciembre a unos 300 metros de la vivienda de la víctima, ubicada en el municipio de Condega, departamento de Estelí.

Según la Fiscalía, el homicidio sucedió luego de que ambos se encontraron en una calle de la comunidad La Laguna, y luego de un breve cruce de palabras, Johel le dijo a la víctima “que cual era la verga”.

Acto seguido Johel Centeno sacó de su cintura un cuchillo marca Brickell, cacha de venado que portaba en una funda de cuerina café y le lanzó una estocada a la víctima, realizándole una herida en lado izquierdo del tórax.

El hecho fue observado por Jorge Luis Blandón Cárdenas, quien gritó que el sujeto había puñaleado a Jimmy Hafeth.

En ese momento, José Antonio Duarte, intentó quitarle el cuchillo al agresor, dándose un forcejeo, tras lo cual el acusado Johel Centeno Roque, opuso resistencia y huyó del lugar con el arma blanca.

Mientras tanto, Jimmy Hafeth Iglesias, logró recorrer herido unos cien metros, gritando que lo había puñaleado Johel Centeno, hasta caer boca abajo en la vía pública ya fallecido.

El dictamen forense determinó que Jimmy murió desangrado por laceración de órganos vitales a causa de la herida penetrante de arma blanca en región pectoral izquierda.

Durante la audiencia inicial realizada ayer martes 6 de enero, el judicial le mantuvo al acusado la prisión preventiva y ahora deberá valorar todos los elementos de prueba que se ofrezcan durante el juicio para tomar una decisión.

Familiares y amigos de Jimmy Hafeth, incluyendo a su madre Ruth Danelia Iglesias Gutiérrez y su tía María Elizabeth Iglesias Gutiérrez, se presentaron ayer al complejo judicial portando pancartas y exigiendo la pena máxima contra el autor, destacando que el crimen fue cometido sin motivo alguno contra un joven amoroso y trabajador.