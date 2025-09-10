Remiten a juicio a par de sujetos que trasladaban más de 2 kilos de cocaína en una bicicleta

Para el 10 de octubre fue programado el juicio oral y público de los sujetos Brayan José Viales Conrado y Gabriel José Narváez Flores quienes fueron capturados cuando trasladaban más de dos kilos de cocaína.

Juicio a Brayan y Gabriel por tráfico de cocaína en Jinotepe

La captura fue realizada el 27 de agosto pasado en el barrio San José, de Jinotepe, Carazo, donde los sujetos agredieron al oficial de la Policía Nacional Álvaro de Jesús Solís.

De acuerdo con la acusación, Brayan y Gabriel viajaban en bicicleta. Al llegar a un retén policial, no acataron la señal de alto y en su intento por huir, cayeron sobre la calle.

Al levantarse los delincuentes golpearon al agente policial para tratar de evitar ser capturados y en el registro se les ocuparon dos paquetes conteniendo 2 kilos con 228 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares.

El doctor Francisco Mairena Larios, Juez Séptimo de Audiencias de Managua, mantuvo la prisión preventiva contra ambos sujetos en espera del juicio por los delitos de tráfico de estupefacientes, obstrucción de funciones y lesiones contra el agente policial.

