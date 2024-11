Remiten a juicio a mujer que mató a su cónyuge en pleito por premio de 2 mil córdobas

Para el próximo 12 de diciembre fue programado el juicio oral y público para Gloria del Carmen Chávez Guzmán, de 37 años de edad, quien mató de dos estocadas a su pareja sentimental Randolph Javier García García, de 42 años.

La acusación contra Gloria Chávez por el delito de parricidio está radicada en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales.

En la audiencia inicial realizada ayer jueves se detalló que el crimen sucedió la noche del pasado 6 de noviembre de donde fue el BANIC tres cuadras al Oeste y una y media al Norte, en el Reparto España, Distrito 2 de Managua.

Esa noche, Gloria Chávez Guzmán estaba en la calle junto a su pareja Randolph García cuando iniciaron una acalorada discusión sobre dinero.

Randolph Javier le estaba exigiendo a Gloria que le entregara un bolso tipo canguro que llevaba colgado en el cuello, en el que andaba el boleto premiado de un sorteo por el monto de 2 mil córdobas.

Sin embargo como se negó, empezaron a agarrarse y de pronto la mujer sacó un cuchillo, se le abalanzó encima y le asestó dos estocadas en el cuello y el tórax.

En ese momento, la víctima intentó huir hacia la habitación que alquilaba, ubicada al otro lado de la calle, pero no logró llegar debido a la hemorragia masiva provocada por la herida en su cuello.

La acusada alegó ante la jueza Karen Chavarría que actuó en defensa propia, y afirmó que años de abuso la llevaron a cometer el crimen.

“Él siempre me maltrataba, me agarraba del pelo, me arrastraba, me decía bascosidades”, expresó la acusada, tras lo cual su abogada defensora pidió que le realicen un examen psicológico en Medicina Legal.

De tal manera que el próximo 12 de diciembre, la jueza valorará las pruebas y las declaraciones de los testigos para determinar si Gloria Chávez es culpable o inocente por la muerte de Randolph García.