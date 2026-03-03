Remiten a juicio a mecánico acusado de participar en robo de moto valorada en más de 3 mil dólares

El Juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, doctor Francisco Javier Mairena Larios, remitió a juicio oral y público para el 27 de marzo al mecánico Jorge Steven Medina Contreras, de 21 años, quien fue acusado de participar en el robo de una motocicleta valorada en más de 124 mil córdobas.

Jorge Steven Medina Contreras, de 21 años

De acuerdo con la acusación, la motocicleta que se llevaron en el saco es una marca Bajaj modelo Pulsar propiedad de Henry Manuel Vallecillo Hernández, de 26 años.

La víctima ofreció la moto a través de Facebook y, con la intención de venderla, acordó reunirse con el supuesto comprador en plaza La Fe, en Managua, el pasado 13 de febrero.

Según el libelo acusatorio, el mecánico Jorge Medina llegó acompañado de un sujeto no identificado con el supuesto interés de comprar la moto, y tras revisarla, se la entregó a su acompañante, quien se le llevó con rumbo desconocido.

De acuerdo con el denunciante, mientras el desconocido le robaba la moto, el mecánico Jorge Medina se quedó metiéndole plática para distraerlo.

Durante la audiencia inicial, el representante de la Fiscalía pidió que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto la defensa solicitó prisión domiciliar con permiso laboral, argumentando que el acusado es el sustento económico de su familia.

La solicitud de la defensa fue rechazada por el juez Francisco Mairena, quien mantuvo la prisión preventiva en espera de que se realice el juicio oral y público en el que se determinará la responsabilidad del acusado en el robo de la moto.

