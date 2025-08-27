Remiten a juicio a dos mujeres atrapadas con cocaína cerca de parada de buses de Carazo en Managua

Claudia Walkiria Varela Vásquez, de 27 años de edad, y Hazel Mercedes Torres Martínez, de 35, fueron remitidas a juicio para el próximo 24 de septiembre por el delito de tráfico estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

La remisión a juicio fue ordenada por la doctora Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, tras escuchar la acusación en contra de las detenidas interpuesta por la representación del Ministerio Público.

Según el libelo acusatorio, Claudia conducía una camioneta y Hazel iba como copiloto, cuando fueron interceptadas el 15 de agosto cerca de la parada de buses de Carazo, frente a la Universidad Casimiro Sotelo, durante un operativo de patrullaje de la Policía Nacional.

En el registro del vehículo, los oficiales incautaron 82.2 gramos de cocaína en el asiento del conductor y 192.8 gramos más de la misma droga en el asiento del copiloto.

Ambas mujeres, originarias de la ciudad de León, fueron trasladadas a la delegación del distrito uno de Managua, donde se confirmó mediante pruebas químicas que la sustancia incautada era cocaína.

Otro que está siendo procesado judicialmente es el sujeto Edwin Moisés Silva Méndez, de 46 años, quien fue acusado por el delito de posesión de estupefacientes, la cual estaba ofreciendo en venta cerca de un colegio público en Managua.

Tras recibir la acusación en contra de Edwin Silva, la doctora Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, lo dejó en prisión preventiva y en los próximos días será enviado a juicio.

Según la denuncia del Ministerio Público, Silva fue detenido el 16 agosto a las seis y cuarenta de la mañana, a dos cuadras del colegio público Benjamín Zeledón, en Managua, donde la policía lo sorprendió con 17.42 gramos de crack escondidos en su ropa.