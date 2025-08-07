Remiten a juicio a conductor de camioneta que causó muerte de corredor de motos en Managua

La doctora María José Morales Alemán, Jueza Segundo Local Penal de Managua, ordenó la detención y remitió a juicio para el 20 de agosto, a Pablo Antonio García Ruiz, de 44 años, por el delito de homicidio imprudente.

Inicialmente García Ruiz fue acusado de lesiones graves y estaba en arresto domiciliar, bajo la tutela de Vilma Rosa Urbina, pero al fallecer Eddy Emmanuel Mendoza Loáisiga, de 18 años, fue acusado por homicidio.

El accidente de tránsito ocurrió a las 10 y 40 minutos de la noche del pasado 29 de julio, del Centro de Salud Edgard Lang, una cuadra al Oeste y una cuadra al Sur, en la Pista Suburbana, en el barrio San Judas, de Managua.

De acuerdo con videos grabados por cámaras del sector, Eddy se desplazaba en una moto marca Serpento color rojo cuando se estrelló en la puerta de la camioneta marca Toyota, color blanco, matrícula M 340-741.

La camioneta era conducida por Pablo Antonio García Ruiz, quien se voló la luz roja del semáforo, causando que el joven Mendoza Loáisiga impactara en el costado izquierdo del vehículo.

El joven Mendoza era corredor de motos y falleció en el hospital Lenin Fonseca, el domingo 3 de agosto por las graves fracturas que sufrió en el accidente causado por la imprudencia del conductor de la camioneta.

El joven Eddy Mendoza formaba parte del Team Area 51 y al momento del accidente se movilizaba en su preferencia.